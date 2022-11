1 Mit Spaß beim Kinderturntag in der Sporthalle Weil dabei: Die dreijährige Frida und Europameisterin Elisabeth Seitz. Foto: /Robin Rudel

Beim Tag des Kinderturnens in Esslingen helfen auch Turn-Promis wie Elisabeth Seitz, den Nachwuchs für den Sport zu begeistern.















Frida ist drei Jahre alt. Und sie ist schon in zwei Sportvereinen. Sie turnt bei der SV 1845 Esslingen und ist bei der Eissporgemeinschaft Esslingen. Daher muss das blonde Mädchen nicht mehr dafür begeistert werden, sich in der Gemeinschaft zu bewegen. Diesen Tag wird sie aber vermutlich nicht so schnell vergessen – und später einmal wird ihre Mutter ihr davon erzählen. Denn wer kann schon sagen, mit einer frisch gebackenen Europameisterin und noch frisch gebackeneren Weltmeisterschafts-Vierten gemeinsam auf einem Trampolin gesprungen zu sein? Elisabeth Seitz, besagte Spitzen-Turnerin, ist offensichtlich mit ebenso viel Spaß dabei wie Frida – und die gut 300 anderen Kinder, die zum Kinder-Turntag nach Weil gekommen sind und teilweise vielleicht zum ersten Mal mit dem Sport in Berührung kommen. Im wahrsten Sinne, denn es gibt viel zum Anfassen und Ausprobieren. Auch viele Eltern haben ein Strahlen im Gesicht.