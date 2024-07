Kindertheater-Premiere in Esslingen: Die Kunst des Lebendigmachens: Junge WLB zeigt „Frederick“

1 Alice Therese Gottschalk lässt Dinge lebendig werden. Foto: Sebastian Gottschalk

„Frederick“, ein Stück für die jüngsten Theaterbesucher ab vier Jahren, hat am Samstag an der Esslinger Landesbühne Premiere. Alice Therese Gottschalks Inszenierung verbindet Schauspiel und Figurentheater.











Eine Nussschale? Ach was. Ein Boot. Oder ein Haus. Ein Bett. Ein Käfer. Ein Kopf. Die Dinge sind, was sie sind, können aber fast alles werden. Sogar lebendig. Das ist die ganz normale Realität im Spiel von Kindern. Genau daran knüpft Alice Therese Gottschalk in ihrer Inszenierung des Kinderbuch-Klassikers „Frederick“ von Leo Lionni an. Die Produktion der Jungen WLB, der Kindersparte der Esslinger Landesbühne, richtet sich an das jüngste Publikum ab vier Jahren und hat am kommenden Samstag im Studio am Blarerplatz Premiere.