Kindertheater in Esslingen: Premiere bei der Jungen WLB: Vom Tod mitten ins Leben geschubst

Am Sonntag startet die Esslinger Junge WLB in die Saison mit „Hey, ich bin der kleine Tod – aber du kannst auch Frida zu mir sagen“. Es geht um letzte Dinge für alle ab zehn Jahren.
Klar, ein Tabuthema im Kindertheater: der Tod. Der Regisseur Johannes Schleker verfährt da nach der Devise: nicht rumdrucksen, sondern „den Elefant mitten in den Raum stellen“. Wobei der Elefant in diesem Fall keiner ist, sondern ein cooles Mädchen mit Sense und schwarzem Umhang, das Samuel kalt machen soll. Dem bleibt nichts anderes übrig, als sich mit ihr anzufreunden. Schließlich weiß der Junge, dass Tod oder Tödin ihn bald holen könnten. Samuel hat eine lebensgefährliche Immunschwächekrankheit. Raus traut er sich kaum.