1 Steffen Lehmitz und Chiara-Luisa Schrenk sind Fuchs und Ferkel. Foto: TOBIAS METZ

Bjørn F. Rørvik ist in Norwegen der zurzeit wohl bekannteste Kinderbuchautor. Im Fall von „Fuchs und Ferkel – Torte auf Rezept“ sind aber in gewisser Weise die Kinder selbst die Autoren – was keinerlei Plagiatsvorwurf bedeutet. Nur eine Inspiration – nämlich durch „typisches Kinderspiel“, sagt Laura Tetzlaff, Regisseurin und Leiterin der Jungen WLB, der Kinder- und Jugendsparte der Esslinger Landesbühne. „In den Tierfiguren stecken Kindercharaktere und kindliche Verhaltensweisen.“

Was gespielt wird in dem Zwei-Personen-Kinderstück mit Chiara-Luisa Schrenk und Steffen Lehmitz? Ferkel ist krank, sein Freund Fuchs ist der Arzt, der sich ein Medikament ausdenkt. Dumm nur, dass es Ferkel nicht schmeckt. Wie wär’s stattdessen mit Limo und Torte auf Rezept? Na super! Es gibt nur ein Problem: Die Behandlungsmethode spricht sich rum, jetzt wollen alle Tiere im Wald so ein Rezept. Denn wer will schon auf Süßigkeiten verzichten – erst recht, wenn man durch sie auch noch gesund wird?

Riesenspaß mit Rollenspiel

In ihrer Inszenierung im Studio am Blarerplatz für Zuschauerinnen und Zuschauer ab fünf Jahren, der ersten Theaterversion des Bilderbuchs, setzt Laura Tetzlaff schlichtweg auf den „Riesenspaß“, den Rollenspiele und Freiheit der Phantasie machen. „Im Spiel kann man sich jederzeit in ein Tier verwandeln – oder behaupten, die blaue Pünktchenkrankheit zu haben.“

Horneule im bunten Bühnenwald

Blaue Pünktchenkrankheit? Na klar. Denn ganz so einfach rücken die Kühe, bei denen man das Rezept einlösen muss, die Torte nicht raus. Da braucht’s schon sichtbare Symptome. „Der Reiz der Geschichte besteht darin, wie immer neue Situationen entstehen, immer neue Figuren vorkommen“, sagt die Regisseurin. Zum Beispiel eine Horneule im bunten, zweidimensionalen Wald, den Bühnen- und Kostümbildnerin Renata Kerbler als „szenisches Bilderbuch“ geschaffen hat – mit eigenem Stil, nicht als Imitation der originalen Illustrationen.

Aber was rettet nun die Torte vor dem tierischen Massenansturm? Der schlaue Fuchs hat eine Idee: Rezepte für Schneckentee oder Popel in Nasenwasser. Iiiiih!

Die Premiere beginnt an diesem Samstag, 29. November, um 15 Uhr im Studio am Blarerplatz der Esslinger Landesbühne. Weitere Vorstellungen am 20. Dezember, 11. Januar, 8. Februar, 14. und 22. März, 18. April.