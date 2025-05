Kinderschutz: Der Verein als sicherer Ort

1 Wo sonst Sport getrieben wird, informieren sich Eltern und Trainer über das Konzept. Foto: Sina Heim

Die SG Hegensberg/Liebersbronn und ihre Stammvereine TV Liebersbronn und TV Hegensberg starten gemeinsam ein Kinder- und Jugendschutzkonzept.











In der Sporthalle an der Römerstraße haben die Handballer der SG Hegensberg/Liebersbronn kürzlich den Aufstieg in die Oberliga gefeiert. Was viele Fans der „Bergbande“ freute: Eine ganze Reihe der Spieler wirft schon lange bei der SG Tore und kommt von einem der Stammvereine TV Liebersbronn und TV Hegensberg. Der Nachwuchs ist die Basis – nicht nur bei den Handballern, sondern in allen Abteilungen der beiden Vereine. Die wollen nun auch in einem anderen, wichtigen Punkt Vorreiter sein: TVL, TVH und SG Heli haben gemeinsam ein Kinder- und Jugendschutzkonzept gestartet. Was selbstverständlich sein sollte, wird auf eine professionelle Ebene gehoben. Prävention ist das Stichwort.