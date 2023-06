Musikalische Zeitreise in die USA der 50er Jahre

Kindermusical in Deizisau

1 Die jungen Sängerinnen und Sänger haben intensiv geprobt. Angeleitet wurden sie unter anderem auch von einem professionellen Sänger und Stimmbildner. Foto: privat

Am Sonntag, 9. Juli, zeigt der Gesangsverein Concordia in Deizisau das Kindermusical „Expedition MLK 381 – Leben und Wirken von Martin Luther King“. Die Aufführung thematisiert den Rassismus und die Bürgerrechtsbewegung in den Vereinigten Staaten.















Link kopiert

Hinter den 40 Sängerinnen und Sängern der Star Kids, der Star Kids plus und der Star Teens liegt ein arbeitsreiches Wochenende. In der Gemeindehalle Deizisau haben die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen fünf und 23 Jahren das Musical „Expedition MLK 381 – Leben und Wirken von Martin Luther King“ geprobt. Aufgeführt wird das Stück am Sonntag, 9. Juli, ab 18 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr). Die Zuschauer erwartet ein Abend voller Gesang, Schauspiel und Choreografien.