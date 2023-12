Kinderlose Männer: Ohne Nachwuchs – und auch sonst alleine

1 Männer mit Kinderwunsch würden oft nicht über ihre Gefühle sprechen, um die Frau nicht zusätzlich zu belasten, erklärt eine Expertin. Foto: Unsplash/Omar Lopez

Männer leben fast genauso oft mit einem unerfüllten Kinderwunsch wie Frauen. In der öffentlichen Debatte finden sie kaum statt, sie leiden still. Was macht das mit den verhinderten Vätern?











Johannes Richter hat mit seiner Partnerin unzählige Besuche bei Ärztinnen und Ärzten absolviert, sie waren in Kinderwunschkliniken, erlebten Eileiterschwangerschaften und Fehlgeburten. Einmal landete seine Partnerin dabei auf der Intensivstation. Sie investierten große Mengen an Geld und unzählige Nerven. „Das war extrem aufreibend“, sagt der 39-jährige Lübecker, für ihn genauso wie für seine Partnerin. Aber: „Männer sind damit sehr allein“, erzählt Richter, der seine Erlebnisse in dem Blog vaterwunsch.de aufgeschrieben hat.