Kinderleiche bei Güstrow: Angehöriger soll Kinderleiche identifizieren

Vier Tage nach dem Verschwinden des achtjährigen Fabian in Güstrow ist in einem Wald eine Kinderleiche gefunden worden.

Handelt es sich bei der am Dienstag gefundenen Kinderleiche um den seit Tagen vermissten achtjährigen Fabian aus Güstrow? Gewissheit soll ein Angehöriger bringen.











Güstrow - Nach dem Fund einer Kinderleiche in einem Wald bei Güstrow soll heute ein naher Verwandter zur Identifikation der Leiche hinzugezogen werden. Danach solle heute die Obduktion erfolgen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um den seit vergangenem Freitag vermissten achtjährigen Fabian aus Güstrow handelt. Nach Polizeiangaben ist die Untersuchung des Fundorts abgeschlossen. Beamte seien weiterhin vor Ort, um den Bereich abzusperren.Nach Polizeiangaben hatte eine Spaziergängerin am Dienstagvormittag den Fund der Kinderleiche in einem Wald nahe Klein Upahl gemeldet. In den zurückliegenden Tagen hatten zahlreiche Einsatzkräfte in und um Güstrow nach Fabian gesucht. Ein Hinweistelefon war laut Polizei weiterhin geschaltet.