Wo Kinder spielen kann es laut werden.

Der Streit um Kindergartenlärm wird in München auf nicht alltäglichem Weg entschieden. Auch Stuttgart kennt ähnliche Fälle.















Nachbarschaftsklagen gehören zu den Klassikern vor der deutschen Gerichtsbarkeit. Oft ist das viel Lärm um nichts, wobei der Lärm immer wieder im Mittelpunkt der Auseinandersetzung steht. So hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass Anwohner schon mal den Krach eines nächtlichen Rockkonzertes erdulden müssen. Andererseits können laute Touristen in der Nachbarschaft Grund für eine Mietminderung sein, wenn die Nebenwohnung über Airbnb oder vergleichbare Anbieter an Reisende offeriert wird.