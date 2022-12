Neuhausen auf den Fildern Bei Autoreparatur Vergiftung erlitten

Ein 34-Jähriger hat am Sonntag in Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen) sein Auto repariert und dabei den Motor bei geschlossenem Garagentor laufen lassen. Angehörige entdecken den bewusstlosen Mann und bringen in ins Freie.