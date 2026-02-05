Kinderhaus evakuiert: Feuerwehreinsatz und Heizungsausfall in Unteraichen – was ist da los?

Feuerwehreinsatz und Heizungsausfall in Unteraichen – was ist da los?

1 Polizei und Feuerwehr sind zum Helme-Heine-Kinderhaus ausgerückt, das zeitweise evakuiert werden musste. Foto: privat, zugeschickt

Vor etwa zwei Wochen musste die Feuerwehr zum Helme-Heine-Kinderhaus in Leinfelden-Echterdingen ausrücken. Jetzt steht die Ursache für den Alarm fest.











Bis jetzt wurde ein Schwelbrand als Ursache für eine Notfallsituation im Kinderhaus Helme Heine in Unteraichen vermutet, verursacht durch einen intensiven Gebrauch von Heizlüftern. Ein Geruch von Angebranntem sei wahrgenommen worden, ebenso eine minimale Rauchbildung, weshalb die Kinder sofort das Haus verlassen mussten. Der tatsächlich Grund für den Alarm steht nun fest.