In der Arche Noah fließt seit Kurzem Strom

1 Kinder vom Kinderhaus Arche Noah in Deizisau sind gespannt, was sich alles in der Energiebox verbirgt. Foto: /Andreas Kaier

Das Evangelische Kinderhaus in Deizisau gewinnt eine Energie-Box mit 22 kindgerechten Experimenten zu den Themen Energie, Strom und Wärme.















Link kopiert

Gespannt schauen die Kinder vom evangelischen Kinderhaus Arche Noah in Deizisau auf den Boden. Sie haben sich im Garten an den Händen gefasst und in einem Kreis aufgestellt, damit jeder gut sehen kann. Vor ihren Füßen ruckelt und zuckelt ein kleiner Grashüpfer. Würde die Sonne scheinen, könnte das kleine Tierchen sogar richtige Sprünge machen. Doch die Kinder haben Pech. Immer mehr Wolken schieben sich vor die Sonne und das Ruckeln wird weniger. Auf den ersten Blick könnte man den Käfer für echt halten, doch eben nur auf den ersten Blick. Bei genauerem Hinsehen erkennt man neben den feinen Gliedern auch ein schillerndes Plastikscheibchen.