Kindergeld Auszahlungstermine 2022

Für ihre Kinder erhalten Eltern so lange bedingungslos Kindergeld, bis der Nachwuchs das 18. Lebensjahr vollendet hat. Danach ist die Fortzahlung an gewisse Kriterien geknüpft.















Eltern bekommen auf Antrag monatlich mindestens 219 Euro Kindergeld vom Staat. Wer viel verdient, für den lohnt sich eher der Kinderfreibetrag. Für 2021 und 2022 beträgt der Kinderfreibetrag 5460 Euro (2730 Euro je Elternteil). Darüber hinaus gibt es noch einen Freibetrag für Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf der Kinder in Höhe von 2928 Euro (1464 Euro je Elternteil). Der Betrag wird vom zu versteuernden Einkommen abgezogen, so vermindert sich die zu zahlende Steuer.

Die Überweisung erfolgt abhängig von der Endziffer der Kindergeldnummer (0 bis 9). Das Geld ist dann in der Regel ein bis drei Tage später auf dem Konto, der Kinderbonus dann einige Tage später. Alle Auszahlungstermine finden Sie in der Tabelle.

Auszahlungstermine Kindergeld 2022

Endziffer 0 05. Januar 04. Februar 03. März 05. April 04. Mai 03. Juni 05. Juli 04. August 05. September 06. Oktober 04. November 05. Dezember

Endziffer 1 07. Januar 08. Februar 04. März 07. April 06. Mai 08. Juni 06. Juli 05. August 07. September 07. Oktober 07. November 06. Dezember

Die Kindergeldnummer wird bei der ersten Antragstellung auf Kindergeld festgelegt und steht im Bewilligungsbescheid oben rechts. Die Endziffer ist die letzte Zahl der Kindergeldnummer. Bei der Kindergeldnummer xxxFKxxxxx1 ist die Endziffer 1.

Für gesunde Kinder gibt es zwischen Vollendung des 18. und 25. Lebensjahres nicht mehr bedingungslos Kindergeld. Nach Aussagen von Experten müssen sogenannte Antragsgründe erfüllt sein. Dazu zählen zum Beispiel der Besuch einer Schule, die Aufnahme einer Berufsausbildung oder eines Studiums.

Doch spätestens mit Vollendung des 25. Lebensjahres ist damit Schluss. Ausnahme: Für Kinder mit Behinderung kann auch darüber hinaus ein Anspruch bestehen.

Gezielt an Kinder in einkommensschwachen Familien richtet sich ein Sofortzuschlag in Höhe von monatlich 20 Euro. Ihn sollen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene erhalten, die Anspruch auf Grundsicherung, auf Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder auf ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundesversorgungsgesetz haben – oder für die Kinderzuschlag bezogen wird.

Ein coronabedingter Kinderbonus wie in den Jahren 2020 und 2021 fällt in diesem Jahr aus. Die diesjährige Einmalzahlung für Familien mit Kindern beträgt 2022 insgesamt 100 Euro für jedes Kind.

Der Bonus soll soziale Härten für Familien abfedern. Ausgezahlt wird er – ähnlich wie der Corona-Familienbonus – über die Familienkassen der Agenturen für Arbeit.

Mehr Informationen gibt es hier: Wann wird der Kinderbonus ausgezahlt?

Automatische Überweisung des Kinderbonus

Die Einmalzahlung von 100 Euro wird von der zuständigen Familienkasse automatisch mit dem Kindergeld zu den offiziellen Auszahlterminen im Juli auf das angegebene Konto des Empfängers von Kindergeld überwiesen.

Der Kinderbonus wird nicht auf die Sozialleistungen angerechnet. Eltern müssen den Kinderbonus auch nicht beantragen.