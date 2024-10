Kindergartenplanung in Neuhausen: Weniger Geburten, höhere Betreuungsquote

1 Das geplante Neuhausener Kinderhaus in der Waagenbachaue ist laut aktueller Prognose spätestens ab 2032 dringend erforderlich. Foto: Repro: Horst Rudel

Neuhausen schreibt die Kindergartenplanung fort. Am geplanten Kinderhaus Waagenbachaue führt kein Weg vorbei. Veränderungen bei der Betreuungsquote dürften die Nachfrage nach Plätzen für unter Dreijährige erhöhen.











Link kopiert

Die Geburtenzahlen gehen derzeit zurück. Ein Einsparpotenzial für die Kindergartenplanung, das dem gestressten Neuhausener Haushalt zugute käme? In erster Linie denkt die Gemeindeverwaltung dabei an das geplante große und recht teure Kinderhaus in der Waagenbachaue. „Uns geht es finanziell nicht mehr so gut wie damals, als wir das Kinderhaus geplant haben“, sagte Bürgermeister Ingo Hacker in der jüngsten Gemeinderatssitzung – auch im Hinblick auf die Option, die Realisierung des Großprojekts zeitlich zu strecken.