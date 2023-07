Kindergarten in Wernau

1 Wie viele Kinder passen in ein Zelt? Viele – und die anderen passen davor. Dahinter das Team des Kindergartens sowie die Vertreter der Baden-Württemberg-Stiftung, des Uniklinikums Ulm, der Stadt, der Kirchengemeinde und des Elternbeirats. Foto: /Karin Ait Atmane

Pädagogische Fachkräfte haben viele Aufgaben. Das Programm „Komm mit in das gesunde Boot" hilft, einen gesunden Lebensstil in den Alltag zu integrieren.















Beim gemeinsamen Vesper ist der Teller mit Obst und Rohkost immer blitzschnell leer, und bei der Sportstunde machen die Kinder begeistert mit: Der evangelische Johanneskindergarten in Wernau hat für sein Engagement für einen gesunden Lebensstil die Auszeichnung „Wir sind an Bord!“ erhalten. Sie ist eine Zertifizierung im Rahmen des Programms „Komm mit in das gesunde Boot“.