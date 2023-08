1 Im Kaisersaal dürfen die Kinder zum Abschluss eine Verhandlung nachspielen Foto: /Kerstin Dannath

Das Amtsgericht in Esslingen öffnet seine Pforten für das Kinderferienprogramm des Stuttgarter Sozialunternehmens Prävent Sozial. Zwölf Kinder und Jugendliche erfuhren, welche Aufgaben in einem Amtsgericht anstehen.















Der schmucke Barockbau in der Ritterstraße, in dem das Amtsgericht Esslingen untergebracht ist, hat über 300 Jahre auf dem Buckel – fröhliches Gekicher und Getrappel von Kinderfüßen waren trotz der langen Zeit sicherlich nur selten in den ehrwürdigen Hallen zu hören. Anders war das indes beim Schülerferienprogramm, veranstaltet vom Stuttgarter Sozialunternehmen Prävent Sozial: Zwölf Kinder und Jugendliche aus dem ganzen Landkreis durften den Justiz-Profis Löcher in den Bauch fragen.