Kinderbuchreihe „Die Wupperlinge“: Esslinger Zeichner haucht Fabelwesen Leben ein

1 Der Wuppertaler Kinderbuchautor Dirk Walbrecker (links) und sein Freund, Albrecht Weckmann aus Esslingen, präsentieren ihr gemeinsames Werk „Die Wupperlinge“ vor der weltberühmten Schwebebahn. Foto: /Asgard Dierichs

Für die Kinderbuchreihe „Die Wupperlinge“ erkundete der Esslinger Zeichner Albrecht Weckmann das Bergische Land und die Stadt Wuppertal gemeinsam mit seinem Freund, dem Autor Dirk Walbrecker.











Für eine neue Kinderbuchreihe reiste der Esslinger Zeichner Albrecht Weckmann nach Nordrhein-Westfalen. Mit dem Autor Dirk Walbrecker erkundete er das Bergische Land. In Solingen, Remscheid und Wuppertal fotografierte der 75-jährige Kunsterzieher unzählige Motive und fertigte vor Ort Skizzen an. Am Ende entstanden 300 Aquarelle für zwölf Bände der „Wupperlinge.“