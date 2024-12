Kinderbuch von Pop-Ikone Madonna zu gewinnen: Wer errät dieses Esslinger Denkmal?

1 Dieser Adler ist ein Schmuckstück an der Fassade des gesuchten Gebäudes. Foto: Roberto Bulgrin

Die Stadt Esslingen beheimatet viele historisch bedeutende Gebäude. Eines davon feierte in diesem Jahr sein 600-jähriges Bestehen. Wer es errät, kann ein längst vergriffenes Kinderbuch der Pop-Ikone Madonna gewinnen.











Link kopiert

Die einstige Reichsstadt Esslingen ist reich an bedeutenden Gebäuden. Eines davon hat in diesem Jahr seinen 600. Geburtstag gefeiert. Es wurde im Laufe der Jahrhunderte auf unterschiedliche Weise genutzt, heute gilt es als „gute Stube“ und als eines der Wahrzeichen der Stadt. Dort wird Politik gemacht, dort haben bedeutende Autorinnen und Autoren ihre neuen Bücher vorgestellt, dort fanden honorige Veranstaltungen ihren angemessenen Rahmen und dort durfte sich Hollywood-Star Katherine Heigl im Blitzlichtgewitter zeigen.

Das Gebäude feierte 600. Geburtstag

Das gesuchte Gebäude ist so malerisch gestaltet, dass man seine Fassade vor 20 Jahren sogar in einem Kinderbuch von Pop-Ikone Madonna entdecken konnte. In unserer Montagausgabe blättern wir aus Anlass des 600-jährigen Jubiläums im Fotoalbum dieses Gebäudes. Wenn Sie jetzt schon wissen, welches Esslinger Denkmal gemeint ist, schreiben sie eine E-Mail an lokales@ez-online.de (Stichwort „Madonna“). Unter allen richtigen Antworten, die bis Sonntag um 12 Uhr eingehen, verlosen wir ein antiquarisches Exemplar von Madonnas Kinderbuch, das im Handel schon lange vergriffen ist.