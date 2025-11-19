Kinderbetreuung in Plochingen: Kirche gibt Kita ab – „Kindergärten wachsen und über den Kopf“
1
Die Stadt (links Bürgermeister Frank Buß) übernimmt die Trägerschaft von der katholischen Kirchengemeinde (rechts der stellvertretende Kirchengemeinderatsvorsitzende Thomas Bernhardt, in der Mitte Pfarrer Bernhard Ascher) Foto: aia

Die Stadt Plochingen übernimmt zum 1. Januar den katholischen Kindergarten St. Konrad. Anderen Kitas könnte es in den kommenden Jahren ähnlich ergehen.

Pfarrer Bernhard Ascher redet nicht um den heißen Brei herum. Die katholische Kirchengemeinde St. Konrad sei vor zwei Jahren auf die Stadt zugegangen, „weil uns die Kindergärten über den Kopf wachsen“. Derzeit ist die Kirchengemeinde Trägerin von sechs Kindertageseinrichtungen in den zu ihr gehörenden Kommunen Plochingen, Deizisau, Altbach, Reichenbach, Hochdorf und Lichtenwald. Das sei nicht mehr zu stemmen, weder finanziell noch vom Verwaltungsaufwand her, sagt Ascher.

