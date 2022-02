1 Das Kinderhaus Beethovenstraße soll durch einen Neubau erweitert werden. Foto: /Ines Rudel

Die Bedarfsplanung für die Kinderbetreuung ergab in Plochingen, dass zusätzlich 3,5 Kindergartengruppen benötigt werden. Doch woher soll das Personal kommen?















Plochingen - Die Situation bei der Kinderbetreuung sei „besorgniserregend“, sagte Plochingens Bürgermeister Frank Buß im Ausschuss für Verwaltung und Wirtschaft. Seit Jahren hätten die Kommunalen Spitzenverbände darauf hingewiesen, dass allein in Baden-Württemberg bis zu 80 000 zusätzliche Kindergartenplätze erforderlich seien. Doch „keiner weiß, woher die Mitarbeiter kommen sollen,“ beklagt Buß. Dabei entlaste sich das Land auf Kosten der Kommunen. Plochingen habe bereits jetzt „massive Personalprobleme“. So mussten im Kinderhaus Bismarckstraße die Öffnungszeiten eingeschränkt werden. Im Anfang 2020 in Betrieb gegangenen Kinderhaus „Am Johanniterpark“, sollte die letzte von insgesamt fünf Gruppen Anfang März an den Start gehen, doch dieser verzögert sich nun erneut, weil eine Erzieherin länger ausfällt.