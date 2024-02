Kinderbetreuung in Ostfildern: Kita-Eltern fordern Verlässlichkeit

1 Die Betreuungszeiten in der Kindertagesstätte Kunterbunt in Nellingen sind deutlich reduziert worden. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Der Gesamtelternbeirat der Kindertagesstätten Ostfilderns trägt die verkürzten Öffnungszeiten mit, um mehr Verlässlichkeit zu erreichen. Doch die Familien wünschen sich eine baldige Rückkehr zum Ganztagsangebot.











Die Kürzung der Betreuungszeiten in den Kindertagesstätten Ostfilderns stellt Mütter und Väter in allen Einrichtungen vor Probleme. Auf ihre schwierige Situation haben die Eltern der Kita Kunderbunt in Nellingen aufmerksam gemacht. „Wir als Gesamtelternbeirat haben die reduzierten Zeiten dennoch mitgetragen, weil wir auf Verlässlichkeit angewiesen sind“, sagt Maria Krämer. Die Sprecherin des Gesamtelternbeirats der Kindertagesstätten in der Stadt hofft dennoch, dass sich „so bald wie möglich“ wieder verlängerte Zeiten anbieten lassen. Allerdings sieht sie den Fachkräftemangel, der dem entgegen steht.