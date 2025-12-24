Kinderbetreuung in Ostfildern: Ist das Punktesystem gerecht? Vergabe von Kita-Plätzen auf dem Prüfstand

Ist das Punktesystem gerecht? Vergabe von Kita-Plätzen auf dem Prüfstand

1 In Ostfilderns Kinderbetreuung fehlen Kita-Plätze. Foto: Ines Rudel

Um die Vergabe von Kita-Plätzen gerecht zu gestalten, hat die Stadt Ostfildern 2025 ein Punktesystem eingeführt. Das wird nun nach den ersten Erfahrungen geändert.











Wegen des Fachkräftemangels fehlen in Ostfildern Plätze in den Kindertagesstätten. Dass der Rechtsanspruch für Kinder ab einem Jahr nicht erfüllt werden kann, belastet viele Familien. Um die Vergabe gerecht zu gestalten und Kriterien transparent zu machen, hat die Stadtverwaltung jetzt das Punktesystem für die Vergabe überarbeitet. Der Gemeinderat votierte einstimmig dafür. Bereits bei der Platzvergabe im April 2026 werden die neuen Kriterien angewendet.