1 Die Container des Interimskindergartens im Alfred-Delp-Weg stehen schon. Foto: Ines Rudel

Im April 2022 geht die neue Kindertagesstätte im Alfred-Delp-Weg in Betrieb. Gleichzeitig plant der Gemeinderat Neuhausen ein Kinderhaus in der Friedhofsaue.















Neuhausen - Viele junge Familien ziehen in die Neubaugebiete nach Neuhausen. Deshalb wird in den Kindertagesstätten bereits seit Jahren der Platz knapp. Um den dringenden Bedarf zu decken, hat der Gemeinderat einen Interimskindergarten im Alfred-Delp-Weg auf den Weg gebracht. Die Container stehen bereits, am 1. April 2022 soll die Einrichtung nahe dem neuen Wohngebiet Akademiegärten am Ortsrand in Betrieb gehen. Da langfristig aber mehr Betreuungsplätze für Kinder gebraucht werden, plant die Kommune den Neubau eines Kinderhauses in der Friedhofsaue.