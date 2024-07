Kinderbetreuung in Neuhausen: Neue Pläne für das Kinderhaus

Kinderbetreuung in Neuhausen

1 Das ist der Siegerentwurf des Stuttgarter Büros MGF Architekten für das neue Kinderhaus Waagenbachaue. Foto: Repro: Horst Rudel/Horst Rudel

Ein neuer Bebauungsplan wird für das achtgruppige Kinderhaus in der Waagenbachaue gebraucht. Diese Pläne brachten Neuhausens Gemeinderäte nun zügig voran.











Link kopiert

Für das achtgruppige Kinderhaus in der Waagenbachaue in Neuhausen haben Neuhausens Gemeinderäte die nächsten Planungsschritte festgezurrt. Da das Gelände nördlich der evangelischen Kirche bisher als Erweiterungsfläche für den Friedhof vorgesehen war, muss die Kommune auch einen Teil des Flächennutzungsplans ändern. In der Sitzung im Rathaus fassten die Kommunalpolitiker nun den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für das Großprojekt.