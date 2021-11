1 Die Container für die neue Interims-Kindertagesstätte am Alfred-Delp-Weg in Neuhausen werden angeliefert. Foto: Elke Eberle/Gemeinde Neuhausen

Die Container der Interims-Kindertagesstätte im Alfred-Delp-Weg in Neuhausen stehen bereits. Dennoch fehlen Betreuungsplätze. Im Gemeinderat war der Bedarfsplan Thema.















Neuhausen - Schon jetzt fehlen in den Kindergärten der Gemeinde Neuhausen Plätze. Aktuell warten 55 Jungen und Mädchen auf einen Kindergartenplatz. Deshalb hat die Gemeinde den Bau der Interims-Kindertagesstätte im Alfred-Delp-Weg auf den Weg gebracht. Die Einrichtung mit drei Gruppen geht im April 2022 in Betrieb. Um den Bedarf in den kommenden Jahren decken zu können, hat der Gemeinderat einen Kindertagesstättenbedarfsplan in Auftrag gegeben, der den Bedarf bis zum Kindergartenjahr 2026/27 in den Blick nimmt.