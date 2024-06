Kinderbetreuung in Leinfelden-Echterdingen: Ist das Offenburger Modell ein Weg aus der Kita-Krise?

1 In vielen Kitas bleibt der Fachkräftemangel das große Problem. Foto: dpa/Heiko Rebsch

Ende Juni werden sich Kita-Träger, Eltern und Mitarbeitende der Stadt Leinfelden-Echterdingen zum ersten Mal in dem neu gegründeten Kindergartengesamtausschuss treffen. Ziel ist es, sich auszutauschen und sich zu informieren. Die Verwaltung unter der Regie von Oberbürgermeister Otto Ruppaner will auf diesem Weg mehr Transparenz schaffen. In dem Ausschuss sollen aber auch Ideen und Ansätze entwickelt werden, wie die Betreuungssituation in der Stadt verbessert werden kann, heißt es in einem Rundschreiben, das dieser Tage an Eltern verschickt wurde.