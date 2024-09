Kinderbetreuung in Filderstadt: Neue Kindertagespflege in Bernhausen geplant

1 In diesem Mehrfamilienhaus an der Oschatzer Straße soll im November eine sogenannte Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen (TiagR) starten. Foto: Caroline Holowiecki

In einem Mehrfamilienhaus an der Oschatzer Straße soll eine sogenannte TiagR-Gruppe eingerichtet werden. Eine derartige Betreuung durch Tageseltern gibt es bereits in Bonlanden. Auch für Sielmingen gibt es offenbar Ideen.











Filderstadt soll ein neues Betreuungsangebot erhalten. Angedacht ist eine Kindertagespflege in einem Mehrfamilienhaus an der Oschatzer Straße 46 in Bernhausen. In einer bislang gewerblich genutzten Wohnung soll eine sogenannte TiagR-Gruppe eingerichtet werden, das ist die Abkürzung für den etwas sperrigen Verwaltungsbegriff „Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen“. Gemeint ist damit, dass Tageseltern in angemieteten Räumen Kinder hüten, quasi wie in einer kleinen Kita. Dort können mehr als fünf, höchstens jedoch neun Kinder gleichzeitig (bis zu 15 Kinder im Platzsharing) durch mehrere Tagespflegepersonen betreut werden.