Kinderbetreuung in Filderstadt: Höhere Kita-Gebühren sind beschlossene Sache

Kinderbetreuung in Filderstadt

1 Protest gegen Erhöhung von Kita-Gebühren in Filderstadt. Zur jüngsten Sitzung des Gemeinderats kamen viele Eltern mit ihren Kindern. Im Vordergrund: Stéphane Lacalmette, der kommissarische Vorsitzende des Gesamtelternbeirats der Kitas in Filderstadt. Foto: Caroline Holowiecki

Eltern in Filderstadt werden ab Januar mitunter deutlich mehr für die Betreuung ihrer Kinder bezahlen müssen. Der Gemeinderat hat einem neuen Gebührenkonzept zugestimmt. Unzufriedene Familien hatten zuvor versucht, Druck aufzubauen.











Es war ein Menschenauflauf mit Kind und Kegel, eine regelrechte Demonstration, genützt hat es trotzdem nichts. Unzählige Familien, geschätzt mehr als 100 Erwachsene samt ihren Kindern, haben am Montagabend versucht, den Filderstädter Gemeinderat davon abzubringen, einem neuen Gebührenmodell für die Kinderbetreuung in der Stadt zuzustimmen. Auch eine Petition war vorab gegen das Ganze gestartet worden, initiiert vom Elternbeirat des Kinderhauses Anna-Fischer-Weg in Bernhausen. Nahezu 1000 Unterschriften waren zusammengekommen. Beschlossen wurde das neue Gebührenmodell, das ab Januar gilt, dennoch – und das mit deutlicher Mehrheit im Gremium.