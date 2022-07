1 Betreuung an der Grundschule – darauf hat jeder Erstklässler ab 2026 einen Rechtsanspruch. Foto: picture alliance / dpa/Marijan Murat

Baden-Württemberg muss sich laut einer Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung bei der Einführung der Ganztagsbetreuung an Grundschulen ab 2026 auf einen massiven Personalmangel einstellen. Je nachdem, wie stark der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von den in Frage kommenden Erst- bis Viertklässlern und ihren Eltern in Anspruch genommen wird, fehlen laut der Studie bis 2030 zwischen 6000 und 12 400 Betreuer im Südwesten. Soll für jedes anspruchsberechtigte Kind ein Platz vorhanden sein, müssten im Land nach den Berechnungen aus dem „Fachkräfte-Radar für Kita- und Grundschule 2022“ landesweit 190 000 Betreuungsplätze geschaffen werden. Orientiert man sich an der Teilnahmequote der ostdeutschen Bundesländer von 86 Prozent – wären es laut den Berechnungen der Forscher immer noch 130 000 Betreuungsplätze.

Betreuung für acht Stunden täglich

Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, der in den Jahren 2026 bis 2030 bundesweit für die jeweiligen Erstklässler eingeführt wird, umfasst längere Betreuungszeiten, als sie bisher in den meisten Bundesländern und auch in Baden-Württemberg üblich sind. Vereinbart ist, dass die ganztägige Betreuung der Grundschulkinder sich in normalen Schulwochen auf acht Zeitstunden an fünf Werktagen wöchentlich erstreckt. In zehn von 14 Ferienwochen ist dieser Betreuungsumfang ebenfalls garantiert.

Für Kathrin Bock-Famulla, Expertin für frühkindliche Bildung bei der Stiftung des Gütersloher Medienunternehmens, ist damit klar: „Baden-Württemberg kann die Umsetzung des Rechtsanspruchs nicht für alle Kinder bis 2030 stemmen, denn der Fachkräftebedarf ist bis dahin kaum zu decken.“ Das Land benötige doppelt- bis viermal so viele Betreuer, als die 3000 Personen, die laut Prognosen bis dahin ausgebildet sein sollen. „Baden-Württemberg muss gemeinsam mit allen Verantwortlichen sofort eine langfristige Fachkräfteoffensive auf den Weg bringen, damit zumindest im nächsten Jahrzehnt ein ausreichendes Personalangebot verfügbar ist.“

Wie groß ist die Nachfrage für das „volle Programm“?

Dass der Ausbau der Kinderbetreuung für Land und Kommunen eine extreme Herausforderung darstellt, wird von den zuständigen Stellen in Baden-Württemberg seit langem eingeräumt. In der bisherigen Debatte über den Ausbau der Angebote wurde allerdings sowohl von der Landesregierung als auch von den Kommunen dargelegt, dass ein Großteil der Eltern bisher keine volle Ganztagsbetreuung wollte, sondern kürzere Betreuungsphasen vorgezogen hat. Laut den Angaben der Bertelsmann-Untersuchung nutzen derzeit 45 Prozent der baden-württembergischen Kinder im Grundschulalter ein Ganztagsangebot rund 16 Prozent nähmen ein „Übermittagsangebot“ in Anspruch. Norbert Brugger, Bildungsdezernent des baden-württembergischen Städtetags, erklärt auf Anfrage, dass er mit einem „Anwachsen des Anteils der Grundschulkinder bis 2026 landesweit von derzeit 53 Prozent auf siebzig bis achtzig Prozent“ rechnet. „Größere Städte erwarten teilweise noch höhere Prozentzahlen.“

Allerdings bezweifelt Brugger, dass es in der Fläche des Landes eine hohe Nachfrage nach dem durch den Rechtsanspruch garantierten Maximalangebot an Betreuung von acht Stunden täglich geben wird. „Selbst wenn nur relativ wenige Kinder zeitlich das „volle Programm“ des Rechtsanspruchs wahrnehmen sollten, wird es eine besondere Herausforderung, solch umfängliche Ganztagsangebote nach Bedarf flächendeckend einzurichten“, betont er.