Kinderbetreuung im Kreis Esslingen: „Wir könnten hinlaufen“ – Esslinger Kinder in Altbacher Kita?

In Altbach entsteht ein neues Kinderhaus. Ob alle Plätze belegen werden, ist vorerst offen. Das ruft nun eine Familie aus der Nachbarkommune Esslingen auf den Plan.











Gibt es in Altbach bald zu viele Betreuungsplätze? Julia Trugenberger ließ die Berichterstattung über das geplante Kinderhaus Mosaik aufhorchen. Die Mutter aus Esslingen hatte dringend einen Halbtagskindergartenplatz für ihre dreijährige Tochter gesucht. Inzwischen hat es für die Familie ab April zwar geklappt mit einem Platz. Doch um dorthin zu kommen, muss die Familie jedes Mal fahren. Sie wohnen im Esslinger Stadtteil Zell, ihr Kindergarten ist aber in Berkheim. Zur Nachbarkommune Altbach, wo ab September die neue Einrichtung in Betrieb gehen soll, wäre es deutlich näher. „Wir könnten hinlaufen“, sagt Julia Trugenberger.