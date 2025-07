Kinderbetreuung im Kreis Esslingen: Familientag im Jobcenter: Neuen Job samt Betreuungsplatz finden

1 Das Jobcenter Esslingen informiert bei einem Familientag über Kinderbetreuungsangebote und über die Berufschancen in diesem Bereich. Foto: dpa

Am Mittwoch, 16. Juli, dreht sich im Jobcenter Landkreis Esslingen in der Uhlandstraße 1 in Esslingen zwischen 9 und und 13 Uhr alles um Familien und Kinder. „Es wird ein bunter Tag werden. Nicht nur, weil hoffentlich viele fröhliche Kinder um das Jobcenter springen werden, sondern auch, weil wir ganz viele Ansprechpartner für alle Fragen rund um Kinderbetreuung, Tätigkeiten in der Kindertagespflege und zu Aus- oder Weiterbildung im Erzieherberuf für junge Erwachsene und Quereinsteiger am Start haben“, sagt Astrid Mast, Geschäftsführerin des Jobcenters. Sie hat sich das Programm gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern überlegt. Auch Vergünstigungen und Unterstützungsangebote für Familien werden vorgestellt. Beim Familientag gibt es Kurzvorträge und zahlreiche Informationsstände.

Arbeitskräfte werden im Kreis Esslingen händeringend gesucht

Der Aktionstag wird gemeinsam vom Landratsamt Esslingen und dem Jobcenter Landkreis Esslingen organisiert und verfolgt das Ziel, Menschen dabei zu unterstützen, sich erfolgreich in den Arbeitsmarkt zu integrieren, und damit gleichzeitig den steigenden Bedarf an Fachkräften zu decken. „Aktuell werden Arbeitskräfte in nahezu allen Branchen im Landkreis Esslingen händeringend gesucht, besonders Erzieherinnen und Erzieher“, betonen Katharina Kiewel, Sozialdezernentin des Landratsamtes, und Karin Käppel, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Göppingen. Bei der Veranstaltung seien diejenigen richtig, die sich beruflich neu orientieren und im pädagogischen Bereich arbeiten möchten, genauso wie Familien, die nach einer Betreuung für ihren Nachwuchs suchen würden. Denn nur, wer sein Kind gut untergebracht wisse, könne sich auf die Aufnahme einer Arbeitsstelle oder den Beginn einer Ausbildung wirklich konzentrieren und beruflich durchstarten.