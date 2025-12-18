Kinderbetreuung: Esslinger Kitagebühren – Die Gehaltsstufen bleiben wie bisher

Esslinger Kitagebühren – Die Gehaltsstufen bleiben wie bisher

1 Die Esslinger Kitagebühren steigen ab März 2026 wie landesweit empfohlen um 7,3 Prozent. Foto: Uli Deck/dpa

In Esslingen sind die Gebühren für die Ganztagsbetreuung nach dem Einkommen der Eltern abgestuft. Dies sorgt immer wieder für Diskussionen. Eine Lösung ist nicht in Sicht.











Das Esslinger Kita-Gebührenmodell wird von Familien und Elternvertretern immer wieder kritisiert. Für Unverständnis sorgt die Höhe der Entgelte genauso wie die Ungleichbehandlung von Ganztagsbetreuung und Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten (VÖ). Denn eine nach dem Familienjahreseinkommen gestaffelte Gebührentabelle gibt es nur für die Ganztagsbetreuung.