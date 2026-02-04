Kinderbetreuung Altbach: Meilenstein in der Kinderbetreuung? – „Wir wissen nicht, wie es weitergeht“

Meilenstein in der Kinderbetreuung? – „Wir wissen nicht, wie es weitergeht“

1 Die Räume im Obergeschoss in der Esslinger Straße sollen weiter für Kinderbetreuung genutzt werden. Foto: bra

In die Tageseinrichtung „TiagR“ in Altbach (Kreis Esslingen) wurden einst große Hoffnungen gesetzt. Doch jetzt befindet sich die Einrichtung in einer Krise.











Zur Eröffnung im November 2024 wurde die „Tageseinrichtung in anderen geeigneten Räumen“ (TiagR) an der Esslinger Straße als ein Meilenstein in der Kinderbetreuung der Gemeinde gefeiert. Wie nun jedoch überraschend bekannt wurde, haben die Betreiber der TiagR im Dezember auf Mitte Februar gekündigt. „Die Betreiber verlassen das Land. Wir wissen nicht, wie es weitergeht“, sagte die zuständige Rathausmitarbeiterin Grasser während der jüngsten Sitzung des Gemeinderates.