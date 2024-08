Mangel in Baden-Württemberg: Auch in Städten fehlen nun schon Kinderärzte

Auch in Städten fehlen nun schon Kinderärzte

Mangel in Baden-Württemberg

Die Personalnot in den Praxen verschärft sich. In den nächsten fünf Jahren gehen 20 bis 25 Prozent der Ärzte in den Ruhestand. Das Problem betrifft schon lange nicht mehr nur den ländlichen Raum.











Die Nachricht hat bundesweit Aufsehen erregt: In Kirchheim/Teck hatte eine Kinderarztpraxis am Empfang ein Schild aufgestellt und darauf hingewiesen, dass die Ärzte ausschließlich Deutsch sprechen und sie deshalb – außer in Notfällen – Patienten nur noch dann behandeln könnten, wenn diese oder ihre Angehörige der deutschen Sprache mächtig sind. Wenn das nicht der Fall sei, sollten sie einen Dolmetscher mitbringen.