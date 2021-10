41 Eben noch so klein, jetzt ganz erwachsen: Tallulah Willis mit ihrem Vater Bruce Willis (links) und Reese Witherspoon mit ihrer Tochter Ava Phillippe (rechts). Foto: Imago/Runway Manhattan/Zuma Wire/Future Image/Allstar

Hui, sind die erwachsen geworden! In unserer Bildergalerie zeigen wir den Nachwuchs der Stars – gestern und heute.















Stuttgart - Huch, sind die groß geworden! Nicht umsonst heißt es, an Kindern sehe man, wie die Zeit vergeht. Ein halbes Jahr nicht getroffen und gefühlt sind aus knuffigen Kleinkindern schlaksige Teenager geworden. Das geht uns nicht nur mit unseren Nichten und Neffen oder den Kindern von Freunden so, sondern auch mit dem Nachwuchs der Stars.

Jüngst brachte die US-Schauspielerin Angelina Jolie fünf ihrer sechs Kinder mit zu einer Filmpremiere und viele dürften gestaunt haben, wie erwachsen sogar ihre Jüngsten – die dreizehnjährigen Zwillinge Vivienne und Knox – inzwischen aussehen.

Manche Töchter und Söhne von Prominenten haben bereits ihre eigenen Karrieren am Laufen: Kaia Gerber zum Beispiel, die Tochter von Supermodel Cindy Crawford, läuft selbst über die Laufstege in Paris oder Mailand. John Travoltas Tochter Ella Bleu arbeitet wie ihr Vater in der Filmbranche. Und Paris, die Tochter der verstorbenen Superstars Michael Jackson, ist inzwischen ein gefragtes Model.

In unserer Bildergalerie zeigen wir den Nachwuchs der Stars – gestern und heute.