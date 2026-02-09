Kinder- und Jugendpsychiatrie: „Die Klinik muss künftig zum Kind kommen“

In Kinder- und Jugendpsychiatrien sind die Zahlen in zwei Jahren um 40 Prozent gestiegen. Was der Chefarzt Gunter Joas aus Esslingen für Lösungen für ein überfordertes System hat.
Daten von Krankenkassen zeigen, die Zahl psychisch kranker Kinder und Jugendlicher, die einen Klinikaufenthalt benötigen, steigt seit Jahren. Innerhalb von zwei Jahren sind die Zahlen um 40 Prozent gestiegen. Der Chefarzt Gunter Joas aus Esslingen spricht im Interview über überlastete Stationen, neue Herausforderungen und mögliche Lösungsansätze für ein überfordertes System.