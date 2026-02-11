Kinder- und Jugendpsychiatrie: Chefarzt über Kliniken am Limit – „Sehen viele Kinder mit mehreren Diagnosen“
1
Immer mehr Kinder und Jugendlich leiden an Depressionen, Ängsten oder Essstörungen. Die Kliniken sind überfüllt. Foto: Nicolas Armer/dpa

Die Zahl psychisch kranker Kinder steigt seit Jahren deutlich. Die Stationen sind an der Belastungsgrenze. Der Chefarzt Gunter Joas aus Esslingen fordert grundlegende Änderungen.

Daten von Krankenkassen zeigen, die Zahl psychisch kranker Kinder und Jugendlicher, die einen Klinikaufenthalt benötigen, steigt seit Jahren. Innerhalb von zwei Jahren sind die Zahlen um 40 Prozent gestiegen. Der Chefarzt Gunter Joas aus Esslingen spricht im Interview über überlastete Stationen, neue Herausforderungen und mögliche Lösungsansätze für ein überfordertes System.

