Wie Kinder künftig kicken sollen – was steckt hinter der DFB-Reform?

1 bei den Jüngsten wird künftig in kleinen Teams auf zwei kleine Tore gespielt. Foto: o/Hanno Bode

Zur kommenden Saison soll der Kinderfußball in Deutschland reformiert werden. Über die Neuerungen wurde viel und hitzig diskutiert. Aber: Was steckt eigentlich genau dahinter. Und: Ist das Konzept überhaupt so neu?











Link kopiert

Dass die Aufgeregtheiten im Business Profifußball schnell in den hochroten Bereich ausschlagen, ist nicht wirklich eine Neuigkeit. Was dagegen neu war in den vergangenen Monaten: dass auch der Fußball der Kleinsten betroffen war.