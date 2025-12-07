Kinder- und Jugendärzte warnen: Erste Kinder mit schweren Verläufen – Grippewelle erreicht Stuttgart

1 Zweimal die Woche bietet der Stuttgarter Kinder- und Jugendarzt Özgür Dogan in seiner Praxis Grippe-Impfungen an – so auch für den knapp siebenjährigen Caspar. Foto: Regine Warth

Im Olgäle des Klinikums Stuttgart sind die ersten Kinder mit schweren Verläufen der Grippe stationär aufgenommen worden. Was Kinderärzte Eltern in Sachen Impfung raten.











Den kleinen Piks in den linken Oberarm hat Caspar kaum gespürt. Er verzieht kurz das Gesicht, widmet sich aber schnell der „Schatzkiste“, die der Kinderarzt Özgür Dogan dem knapp Siebenjährigen vor der Impfung vor die Nase gesetzt hat. „So, das war’s“, sagt Dogan, Obmann der Stuttgarter Kinder- und Jugendärzte. In einem Monat folgt die zweite Dosis, dann sollte Caspar in diesem Winter für die saisonale Grippewelle gewappnet sein, so die Einschätzung des Experten.