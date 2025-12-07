Kinder- und Jugendärzte warnen: Erste Kinder mit schweren Verläufen – Grippewelle erreicht Stuttgart
1
Zweimal die Woche bietet der Stuttgarter Kinder- und Jugendarzt Özgür Dogan in seiner Praxis Grippe-Impfungen an – so auch für den knapp siebenjährigen Caspar. Foto: Regine Warth

Im Olgäle des Klinikums Stuttgart sind die ersten Kinder mit schweren Verläufen der Grippe stationär aufgenommen worden. Was Kinderärzte Eltern in Sachen Impfung raten.

Den kleinen Piks in den linken Oberarm hat Caspar kaum gespürt. Er verzieht kurz das Gesicht, widmet sich aber schnell der „Schatzkiste“, die der Kinderarzt Özgür Dogan dem knapp Siebenjährigen vor der Impfung vor die Nase gesetzt hat. „So, das war’s“, sagt Dogan, Obmann der Stuttgarter Kinder- und Jugendärzte. In einem Monat folgt die zweite Dosis, dann sollte Caspar in diesem Winter für die saisonale Grippewelle gewappnet sein, so die Einschätzung des Experten.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.