Kinder- und Heimatfest Maientag: Nürtingen begeht seinen „Nationalfeiertag“

4 Tanz um den Bänderbaum der Landjugend am Samstag in Nürtingen. Foto: Ines Rudel

Zum 420. Mal findet an diesem Wochenende der Maientag in Nürtingen statt. Die Nürtinger selbst nennen das Kinder- und Heimatfest ihren Nationalfeiertag. Am Samstag fanden unter anderem der Bändertanz der Landjugend und ein Umzug statt.











Link kopiert

Es ist eines der schönsten Motive beim Maientag: der Bänderbaum der Nürtinger Landjugend, um den die jungen Frauen und Männer am Samstag wieder getanzt haben. Von Freitag bis Montag begeht die Hölderlinstadt ihr Kinder- und Heimatfest, das spätestens seit 1602 stattfindet.

Auch in diesem Jahr haben die Nürtinger Schülerinnen und Schüler wieder eine tragende Rolle gespielt, beispielsweise beim Maisingen am Freitagabend oder dem Festzug am Samstag, den sie gemeinsam mit zahlreichen lokalen Vereinen und Gruppen bestritten. Derweil konnte der Rummel auf dem Festplatz Oberensingen nach dem Hochwasserschock am vorangegangenen Wochenende doch wie geplant stattfinden. Die Fahrgeschäfte und die Bühne im Biergarten werden auch am Montag bespielt.