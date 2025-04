Kinder- und Frauenschutz: Zwangsehen von Minderjährigen gibt es auch im Kreis Esslingen

Seifenkistenrennen im Kreis Esslingen Mit Originalität oder Schnelligkeit zum Sieg

Ein Fahrzeug selbst bauen, liebevoll gestalten und es dann beim Rennen präsentieren: Seifenkistenrennen sind beliebte Veranstaltungen für Familien. Im Mai stehen die Kunst-Kisten-Abfahrt in Nürtingen und das Seifenkistenrennen in Deizisau (beides Kreis Esslingen) an.