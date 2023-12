Kinder und Flüssigkeit: Müssen Kinder ständig an der Flasche hängen?

Müssen Kinder ständig an der Flasche hängen?

1 Dürfen auch in der Krippe nicht fehlen: die Trinkflaschen Foto: RioPatuca Images - stock.adobe.com

Früher gab es ein Sunkist, heute schleppen schon die Kleinsten Kaventsmänner von Trinkflaschen mit sich herum. Zu Recht?











Eine Kindheit in den 80er Jahren erscheint im Rückblick wie eine waghalsige Wette auf das Glück: Mütter machten Babys Gläschen auf, anstatt Biomöhren zu pürieren. Grundschulkinder streiften nachmittagelang ziel- und aufsichtslos durch Mischwälder und Schrebergärten am Rande der Stadt. Oder wurden in verqualmten Autos kutschiert, gern mal ohne Gurt. Und keine Smartwatch, nirgends.