So wird in Kinderkliniken gegen den Krebs gekämpft

1 Alexandra aus Rumänien wird zurzeit in der Kinderonkologie des Olgahospitals behandelt. Foto: Klinikum Stuttgart/Tobias Grosser

Krebsdiagnosen bei Kindern sind ein Schock. Eine schnelle und optimale medizinische Versorgung ist überlebenswichtig. Doch die ist in Gefahr: Ein Besuch in der Kinderkrebsstation in Deutschlands größtem Kinderkrankenhaus.















Der Tumor regte sich erstmals am linken Oberschenkel. Zu diesem Zeitpunkt war Alexandra zwölf Jahre alt und ging in der rumänischen Hauptstadt Bukarest zur Schule. „Ich hatte immer so einen dumpfen Schmerz beim Aufstehen und Gehen“, schildert sie den Beginn ihrer Erkrankung. Lange wurde dieses Ziehen einem alterstypischen Wachstumsschub zugeordnet. „Wenn einem das Bein wehtut, denkt doch keiner sofort an Krebs.“