Ökologie in Esslingen Parkplätze werden zum Wohnzimmer

Bunte Vielfalt statt grauem Beton. Der Kesselwasen bei der Maille in Esslingen hat ökologisches Potenzial. Das meinen zumindest Julia Fülle und weitere Mitstreiter. Darum wollen sie den Platz am Freitag, 18. September, am „Parking Day“, in eine grüne Oase, ein grünes Wohnzimmer, eine grüne Aktionsfläche verwandeln.