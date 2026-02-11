Kinder im Musicalbetrieb: Zehnjährige aus Wernau bei Musical Eiskönigin: Abends wird Arya zu Elsa
1
Die zehnjährige Arya Siba Medi aus Wernau hat eine Rolle im Musical Die Eiskönigin ergattert. Darin spielt sie die junge Elsa und steht an mehreren Abenden auf der großen Bühne. Foto: Caroline Holowiecki

Die zehnjährige Arya aus Wernau spielt die Rolle der Elsa im Musical „Die Eiskönigin“ und lebt den Traum Zigtausender kleiner Mädchen. Für Kinderdarsteller gibt es besondere Regeln.

„Willst du einen Schneemann bauen? Los, komm und spiel mit mir“, ruft Anna ihrer Schwester Elsa zu, und beide türmen singend und lachend Spielzeugelemente zu einer Schneemann-Figur auf. Millionen Kinder und ihre Eltern kennen die zentrale Szene aus dem Disney-Film „Die Eiskönigin“, und auch die kleine Arya Siba Medi aus Wernau kannte Elsas und Annas Lied natürlich. Nun darf sie es auf der ganz großen Bühne aufführen. Mit gerade mal zehn Jahren ist sie Musical-Darstellerin und verkörpert in der Stuttgarter Musical-Adaption von „Die Eiskönigin“ die Elsa. Zuvor hatte sich die Fünftklässlerin in mehreren Castingrunden gegen hunderte Konkurrentinnen durchgesetzt.

