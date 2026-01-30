„Sehr erschüttert“: Eltern sprechen sich gegen frühe Handynutzung aus

1 Die Ansprechpersonen für „Smarter Start ab 14“, von links nach rechts: Nicole Kunz, Rebecca Streitmayer, Carina Nill, und Vasiliki Klenk. Foto: aia

Erst Kindheit – dann Smartphone. Das fordert die Initiative „Smarter Start ab 14“, die auch im Kreis Esslingen immer größer wird.











Den meisten Familien wird das bestens bekannt sein: tägliche Diskussionen, wie lange und wofür die Kinder ihr Smartphone nutzen dürfen. „Manche Eltern schließen mit ihren Kindern Verträge und Vereinbarungen oder probieren andere Ratgeber-Tipps aus“, sagt Nicole Kunz, eine Mutter aus Leinfelden-Echterdingen. Aber das auszudiskutieren und zu kontrollieren sei letztlich „eine tagesfüllende Aufgabe“, das könnten nahezu alle Eltern bestätigen. Nicole Kunz hat dagegen in ihrer Familie gute Erfahrungen mit dem Handy ab 16 Jahren gemacht. „Da fokussieren sich die Interessen der Kinder nicht auf das Smartphone, sondern werden in andere Richtungen gelenkt“, sagt sie. Anders als von verschiedenster Seite prophezeit, seien ihre Kinder deshalb nicht ins soziale Abseits geraten.