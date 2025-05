Kinder angesprochen: Polizei identifiziert wohl Unbekannten – „Von ihm ging keine Gefahr aus“

1 Der Mann sprach die Kinder jeweils durch den Zaun eines Kindergartens an, eine Gefahr ging von ihm aber wohl nicht aus. (Symbolfoto) Foto: imago images/teutopress

Die Polizei hat den Mann, der in den vergangenen Tagen Kindergartenkinder in Nürtingen und Wendlingen (Kreis Esslingen) angesprochen hatte, identifiziert.











Link kopiert

Der zunächst Unbekannte, der am Montag in Nürtingen (Kreis Esslingen) Kinder in einem Kinderhaus angesprochen haben soll, ist von der Polizei identifiziert worden. Wie ein Sprecher der Polizei unserer Redaktion sagt, gibt es keine Anzeichen darauf, dass von dem Mann eine Gefahr für die Kinder ausging.

Diese seien auch nicht verängstigt gewesen, sagt der Sprecher. Der Mann sei geistig eingeschränkt und habe nichts Böses im Schilde geführt. Wie bereits berichtet hatte der Mann am Montagnachmittag in der Mühlstraße über den 1,75 Meter hohen Zaun Hinweg vier Kinder angesprochen und angekündigt, ihnen später Geld zu schenken. Zudem soll er die Kinder durch den Zaun an der Nase berührt haben. Als eine Erzieherin ihn ansprechen wollte, flüchtete er mit einem Fahrrad.

Am Mittwoch gegen 8.40 Uhr bemerkte dann in Wendlingen eine Erzieherin eines Kindergartens in der Neuburgstraße ebenfalls einen Mann, der offenbar Kinder angesprochen hatte. Nach der Personenbeschreibung der Zeugen handelt es sich dabei möglicherweise um denselben Mann. Auch in diesem Fall entfernte der zunächst Unbekannte sich, als die Mitarbeiterin ihn ansprach. In diesem Fall soll der Mann die Kinder weder berührt, noch ihnen Geld geboten haben.

Zeugin verständigt Polizei nach veröffentlichter Beschreibung

„Wir nehmen solche Meldungen immer sehr ernst und leiten die entsprechenden Maßnahmen ein“, sagt Polizeisprecher Christian Wörner. Diese führten dann am Donnerstag dazu, dass der Mann identifiziert wurde. Eine Zeugin erkannte gegen 12.15 Uhr in der Albstraße in Wendlingen einen Mann, auf den die veröffentlichte Beschreibung zutraf und verständigte die Polizei. Als die Beamten den Mann daraufhin antrafen und kontrollierten, stellte sich heraus, dass es sich bei dem 42-Jährigen vermutlich um den bislang Unbekannten handelte.