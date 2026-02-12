Kind schwer verletzt in Klinik: 10-Jährige tritt zwischen Autos auf die Straße – schwerer Unfall in Fellbach

1 Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang (Symbolfoto). Foto: Jens Kalaene/dpa

In Fellbach wurde ein zehnjähriges Mädchen von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Die Polizei untersucht jetzt, wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte.











Schrecklicher Unfall am Mittwochmittag in Fellbach (Rems-Murr-Kreis): Ein zehnjähriges Mädchen ist beim Überqueren der Rommelshauser Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war eine 41-jährige Frau gegen 13.40 Uhr mit ihrem Skoda in Richtung Stuttgart unterwegs gewesen. Auf der Gegenfahrbahn hatte sich verkehrsbedingt ein Rückstau gebildet.

Kind tritt unvermittelt auf Straße: Tragischer Unfall in Fellbach

In diesem Moment trat das Kind offenbar zwischen den stehenden Fahrzeugen hindurch auf die Fahrbahn – direkt vor das herannahende Auto. Die Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß.

Das zehnjährige Mädchen erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte es in ein Krankenhaus. Weitere Details zum Gesundheitszustand des Kindes sind bislang nicht bekannt. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.