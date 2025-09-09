Kind mit Diabetes: Achtjährige bald ohne Schulassistenz – „Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl“

Achtjährige bald ohne Schulassistenz – „Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl“

1 Ariana K. sorgt sich um ihre älteste Tochter Era. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Wann muss ein Kind mit Diabetes es allein in der Schule schaffen? Era ist acht und hat jetzt Angst vor der dritten Klasse. Ihre Eltern haben Klage eingereicht.











Wenn Era „in Unterzucker“ kommt, wird ihr schwindlig. „Manchmal ist das wie in der Achterbahn“, versucht die Achtjährige das Gefühl zu beschreiben, das auch an einen Aufzug erinnere – schnell geht es hoch, schnell runter. Sie zittere, ihr werde meist kalt, aber manchmal auch ganz heiß – „und mir ist schlecht“. Sie weiß, was sie dann machen muss – eigentlich. Etwas Saft trinken oder einen Traubenzucker in den Mund nehmen. Aber was ist, wenn sie das nicht schnell genug alleine schafft? Wenn sie Panik bekommt?