Kind mit Diabetes: Achtjährige bald ohne Schulassistenz – „Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl“
1
Ariana K. sorgt sich um ihre älteste Tochter Era. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Wann muss ein Kind mit Diabetes es allein in der Schule schaffen? Era ist acht und hat jetzt Angst vor der dritten Klasse. Ihre Eltern haben Klage eingereicht.

Wenn Era „in Unterzucker“ kommt, wird ihr schwindlig. „Manchmal ist das wie in der Achterbahn“, versucht die Achtjährige das Gefühl zu beschreiben, das auch an einen Aufzug erinnere – schnell geht es hoch, schnell runter. Sie zittere, ihr werde meist kalt, aber manchmal auch ganz heiß – „und mir ist schlecht“. Sie weiß, was sie dann machen muss – eigentlich. Etwas Saft trinken oder einen Traubenzucker in den Mund nehmen. Aber was ist, wenn sie das nicht schnell genug alleine schafft? Wenn sie Panik bekommt?

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.