Kind im Hohenlohekreis überfahren: „Niemand kann unseren Schmerz fühlen“ – Eltern trauern um getöteten Sohn

Ein 18-Jähriger soll einen 12 Jahre alten Jungen in Niedernhall (Hohenlohekreis) mit dem Auto verfolgt, angefahren und tödlich verletzt haben.

Ein 18-Jähriger soll einen Jungen in Niedernhall mit seinem Auto verfolgt, angefahren und tödlich verletzt haben. Der Junge war das einzige Kind seiner Eltern, wie die „Bild" berichtet.











Nach dem Tod eines Zwölfjährigen auf einem Parkplatz im baden-württembergischen Niedernhall trauern die Eltern des Jungen um ihr einziges Kind. „Niemand auf dieser Welt kann unseren Schmerz fühlen“, sagte die Mutter der „Bild“-Zeitung.

Der Junge sei am Donnerstag mit seinem besten Freund zu dem Supermarkt gefahren. „Seit dem Kindergarten kannten sie sich. Sie sind immer zusammen mit dem Fahrrad gefahren.“

18-Jähriger soll das Kind mit seinem Auto verfolgt haben

Ein 18-Jähriger soll den Jungen am Donnerstagabend in der kleinen Gemeinde Niedernhall (Hohenlohekreis) nach einem Streit auf dem Parkplatz mit dem Auto verfolgt und absichtlich auf seinem Fahrrad angefahren haben. Das Kind starb noch vor Ort. Gegen den Heranwachsenden wurde Haftbefehl wegen Totschlags erlassen.